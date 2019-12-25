Пиксель-арт в Петербурге: net_streetart и pixelartspb – об отношениях города и уличного искусства

Piter.TV продолжает серию бесед с талантливыми представителями петербургского стрит-арта. На очереди – большой разговор сразу с двумя художниками, чья стихия – пиксельные картинки.

Уличные петербургские арт-объекты порой становятся ниточкой, за которую потянешь – и сделаешь еще одно крупное открытие. Пока Piter.TV беседовал с уличной художницей pixeldilliarke, работающей с мозаикой, безграничный городской стрит-арт раскрыл нам еще двух художников, чьи деятельность и метод работы тоже связаны с "пиксельной" стихией.

Так и родился разговор сразу с двумя стрит-артерами, известными под никами net_streetart и pixelartspb. Мы задали им одинаковые вопросы, чтобы услышать разные ответы про вдохновение, дружбу в сфере стрит-арта и спорное превращение уличного искусства в паблик-арт и андеграунд по согласованию.

(Фото: pixelartspb)

PTV: Как у вас появился интерес к работам в стиле "низкого разрешения" – пиксельным, как в старых компьютерных играх?

net_streetart: Такой стилизации я научился на кафедре трикотажа в СПбГУПТД, эскиз для изображения на трикотаже выглядит как пиксель-арт, каждый квадратик на экране соответствует петле на готовом полотне. Так как петли довольно крупные, то и изображение получается "низкого разрешения" и требует предварительной стилизации.

Не секрет, что идея делать мозаики матричным набором и клеить их на улице заимствована у известного уличного художника из Франции Космического захватчика. Примерно десять лет назад я занимался в основном граффити и бомбингом, а совсем недавно я вернулся к уличному искусству, но уже в другом русле. Сейчас я создаю сеть из мозаик по всему городу. Все мои работы построены по пиксельной сетке. Поэтому мой инстаграм и называется net_streetart.

pixelartspb: Полагаю, в этом плане я консерватор. Я не особо гонюсь за новыми технологиями. Если говорить об играх, то давно не играю в компьютерные игры, да и никогда особо их не любил. В детстве только если во времена приставок денди и первых компьютеров. Сейчас могу иногда запустить что-нибудь на эмуляторе – вспомнить старые времена. Наверное, отсюда и направление такое, с нотками ностальгии.

(Фото: net_streetart)

PTV: Плюсы "пикселей", которых не найти у красок и других средств уличного искусства?

net_streetart: Плюс пикселей и есть в том, что их практически не найти в других средствах уличного искусства, мозаика – это не самый популярный прием в стрит-арте. Плитка имеет фактуру, и поэтому от мозаики можно получить не только визуальное, но еще и тактильное ощущение. Плитки могут быть глянцевыми, матовыми, шершавыми, сделанными из камня, металла или стекла. Это служит для дополнительного привлечения внимания людей.

pixelartspb: Мне нравится процесс создания. Возможно, плюсом можно считать то, что ты создаешь это у себя в мастерской, а потом "вывешиваешь" на всеобщее обозрение на улицу. Мне кажется, они выделяются, имеют фактуру. Отличие на уровне тактильного восприятия. Также условности, символизм, характерный для "низкого разрешения", который может интерпретироваться по-разному, дает возможность для игры воображения смотрящему. Одна из последних работ – репродукция Малевича тому подтверждение. Это просто единичный пиксель в рамочке. Но свое внимание он сыскал, так как у него есть история.

(Фото: pixelartspb)

PTV: Среди ваших арт-объектов есть и персонажи мультфильмов, и городские достопримечательности, и случайные предметы. Как выбираете темы для работ и какое значение в них вкладываете?

net_streetart: Мне нравится делать работы на разные темы, тем самым охватывая более широкую аудиторию. Я стараюсь минимальными средствами создать узнаваемый образ персонажа или объекта, по максимуму упростить и отсечь лишние детали, оставляя только самое основное. С каждой мозаикой меня связывают личные ассоциации, которые я не хотел бы навязывать зрителю, каждый может интерпретировать смысл по-своему.

Чаще всего мне приходит в голову идея или образ, затем я делаю эскиз в электронном виде, покупаю плитку и собираю мозаику. Потом нужно выбрать место для наклеивания. Важно, чтобы стена хорошо сочеталась по цвету и фактуре с мозаикой. Как правило, я ищу локацию с большой проходимостью.

pixelartspb: Конечно, это в первую очередь отражение меня, что мне может быть интересно, на что я обращаю внимание. Первые пробы были где-то в годах 2014-2015, это был Марио в канализации, а вернее на стене коллектора подземной реки. Но мне не очень нравится копирование каких-то персонажей, особенно если в этом нет какого-то смысла – я всегда стараюсь придумать какие-то свои рисунки, делаю эскизы, иногда даже оживляю их анимацией. Дальше, после значительного перерыва я вернулся к этой теме. Было изображение символик меня и человека, с которым мы обсуждали эти идеи еще в 2015 году. Потом пошло размышление на тему "что можно было бы изобразить в пикселе", самое простое что мне пришло в голову – животные, затем была Нинтендо, я думаю, по понятным причинам, ну и пошло-поехало.

Если обобщать, то сейчас, пожалуй, можно выделить два основных принципа: выбор городского рельефа, куда бы работа физически вписалась, и работа, которая пришлась бы ко двору и имела значение только в конкретном месте. Иронично, но большинство тех работ, что видело много людей на оживленных улицах, были черновиками для отработки каких-то технических моментов. Работы, на которые потрачено больше времени обычно располагаются в гораздо менее людных местах.

(Фото: net_streetart)

PTV: Ваша недавняя работа изображена в виде компьютерной папки со "взрослым" содержанием. Что вы хотели сказать этим "сливом"?

net_streetart: Эта мозаика была сделана одной из первых, но не выложена. На тот момент в эту работу вкладывался другой смысл. А недавно вышла резонансная новость о том, что в сеть были слиты платные архивы из сервиса Onlyfans. И я выложил эту мозаику как реакцию на эту новость. Чуть позже эту работу выложил паблик @street_art_spb, подписав "Время пришло..." и намекая на то, что людям будет нечем заняться, пока они сидят дома на карантине. И смысл изменился в третий раз.

PTV: Одна из ваших привычно плоских работ – фонарик – стала объемной. Выходите на новый уровень пиксель-арта или это был единичный особый проект?

pixelartspb: Я не очень люблю топтаться на одном месте. Мне нравится придумывать и реализовывать новые задачи в рамках того, что я делаю. В фонарике основная задача не объем, а свет, мне было интересно попробовать, как это возможно реализовать, чтобы он работал автономно и при этом включался и выключался, когда это нужно. Идей еще осталось много, сейчас потихоньку занимаюсь их реализацией, так что выход за рамки привычных работ, я думаю, еще будет.

PTV: Зачем городу ваши работы?

net_streetart: Фотографии мозаик часто выкладывают разные паблики про нестандартные экскурсии и прогулки по Питеру. Наверно, людям интересно узнать город и с этой стороны. Но у меня никогда не было цели украшать или как-то улучшать город.

pixelartspb: Абсолютно не зачем. Город спокойно существовал без них и так же спокойно просуществует, не будь их. Что касается людей, живущих в городе, то скажу так: если хотя бы кто-нибудь заметит, подумает: "Ого, тут кто-то уже был до меня", и, может быть, вдохновится этим, то это все будет не зря.

(Фото: pixelartspb)

PTV: Как часто ваши работы уничтожают? Что чувствуете, когда теряете очередную?

net_streetart: После того как я наклеил работу на стену, она больше мне не принадлежит, и поэтому я ничего не теряю. К примеру, мозаика с Ван Гогом не провисела и недели. Какие-то работы не прожили и дня. А грифон и заяц, насколько я знаю, и сейчас находятся на своем месте. В центре коммунальные службы действуют оперативнее чем в Девяткино, тут еще ни одной мозаики не было уничтожено.

pixelartspb: Те, что ориентированы на широкую аудиторию, частенько быстро убирают. Работы же, которые оставлены в труднодоступных местах города для настоящих исследователей Петербурга, держатся гораздо дольше. Спокойно отношусь к их уничтожению: это улица, тут происходит постоянное движение, одно сменяется другим. Если художник хочет, чтобы они остались, пускай идет в галерею, арт-пространство – есть масса способов выставиться с сохранением своих работ.

(Фото: net_streetart)

PTV: Что довело вас до стрит-арта? Какое место занимает в вашей жизни искусство и что обычно вдохновляет?

net_streetart: Искусство всегда присутствует в моей жизни в том или ином виде. Сначала я рисовал в художественной школе, затем в училище, потом в универе и сейчас рисую на работе. Изначально я увлекся граффити, увидев его на стенах города. Затем все больше погружался в эту тему. Огромное впечатление на меня произвел фильм "Выход через сувенирную лавку", тогда я и познакомился с творчеством культовых художников из мира стрит-арта.

А по поводу вдохновения, мне близка цитата Стивена Кинга "Любители сидят и ждут вдохновения, остальные просто встают и идут работать".

pixelartspb: Что касается места в жизни, искусство занимает достаточно большое. Родители напрямую связанны с искусством, с детства ходил по музеям, бывал на открытиях выставок, посещал различные мастерские, какое-то время даже проработал в этой сфере. Вдохновляет меня обычно желание что-то делать, не сидеть на месте. А привело к этому желание пробовать что-то новое.

Я бываю в разных местах города, куда обычно люди не заглядывают, не бывают и иногда даже не подозревают, что туда можно попасть. И изначально все эти работы планировались как пасхалки в таких местах для тех, кто туда заглянет. Если уж на то пошло, то сперва отметки в таких местах планировалось делать стикерами, но как-то на моменте изготовления это показалось слишком простым и скучным. Тогда вспомнил о том, как делал Марио на стене подземной речки и решил попробовать в этом направлении. С того момента начался процесс постоянного познания чего-то нового в этом, выбора лучших материалов, усовершенствования техники и конечного результата, поиска идеальной формулы. Чтобы это можно было сделать удобно, проворно и качественно.

(Фото: pixelartspb)

PTV: Ваше творчество похоже по стилю друг на друга и pixeldilliarke. Кто вы друг другу в мире стрит-арта: соперники, незнакомцы или друзья?

net_streetart: С их творчеством я познакомился уже после того, как начал делать свои мозаики. С @pixeldilliarke мы часто переписываемся и обсуждаем тонкости ремесла. С @pixelartsp я лично не знаком.

pixelartspb: Вообще до того, как я создал отдельный акк для своих работ, не знал ничего о них, но сейчас следим друг за другом, общаемся на тему технических процессов. Но, думаю, мы еще не раз пересечемся на улицах нашего города. Безусловно, нас объединяет то, что в комментариях под постами с нашими работами часто можно встретить узкомыслящих обывателей, строчащих "это все Космический Захватчик", которые однажды увидели что-то одно и теперь принимают это за истину. Сюра добавляет то, что до сих пор я малознаком с его работами. Может быть, знай я всех вышеупомянутых художников раньше, то было бы меньше своих граблей в изучении этого. Но как есть.

(Фото: net_streetart)

PTV: Бывали мысли объединиться с другими уличными творцами для общих проектов? Если да, то с кем бы вы сошлись и что бы сотворили вместе?

net_streetart: Да, мысли были, но пока ничего конкретного.

pixelartspb: Да, такие идеи есть, они пока на стадии обсуждения, но коллеги по цеху знают, что я долгий в этом плане. Плюс пока была зима, и хоть она была теплой и практически бесснежной по сравнению с обычными, но все равно низкая температура, не очень положительно сказывается на клее и возможности залезть в какое-то труднодоступное место.

(Фото: pixelartspb)

PTV: Какие у вас планы на место под солнцем петербургского стрит-арта?

net_streetart: Я буду продолжать заниматься творчеством, а лучший план – это тот, которого нет, ведь его нельзя разрушить.

pixelartspb: Двигаться пока есть идеи, интересные задачи для реализации. Если есть, что сказать – скажу, главное для меня тут не вымучивать и не выдавливать из себя то, чтобы мне не хотелось, а просто "для галочки". Не люблю много говорить о планах, предпочитаю делать.

PTV: Разделяете net_streetart / pixelartspb и самого себя из повседневной жизни? Расскажите немного о том, кто вы в перерывах между созданием работ.

net_streetart: Разделения нет. В повседневной жизни я работаю графическим дизайнером, занимаюсь дизайном упаковки и алкоголя, рисую иллюстрации. Можно сказать, что стрит-арт для меня работа, на которой я отдыхаю.

pixelartspb: Да, безусловно, специально вот отдельную страницу создал, чтобы вообще никаких параллелей не было со мной. Это как способ применения имеющихся знаний, возможностей, навыков, полученных в этой самой повседневной жизни, и в то же время абстрагирование от её течения. Поэтому и разделяю. Все, чем я хотел поделиться – в работах, остальное ни к чему.

(Фото: net_streetart)

PTV: Город и стрит-арт – вечные враги или стороны, которые могут жить в выгодном симбиозе?

net_streetart: У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я думаю, что стрит-арт и город могут жить на более выгодных условиях, чем это есть сейчас.

pixelartspb: Не знаю даже, лично я ни с кем не враждую. Стрит-арт такая штука, где красота тесно граничит с вандализмом, главное далеко не заходить за эту черту. Где она – каждый для себя решает сам. Конечно, кто за, кто против, кто-то занимается этим, а кому-то приходится потом убирать последствия художественных порывов, может быть, даже против своего желания. Так и живем. Это механизм постоянного движения, мы в нем тесно связанные шестерни. Уличное искусство невозможно без улиц, улицы без уличного искусства – скучны.

(Фото: pixelartspb)

PTV: И наш традиционный для всех уличных художников вопрос: что думаете о возможной легализации стрит-арта и его элементов в Петербурге? Перед рисованием/наклеиванием работы нужно будет договориться об эскизе с властями.

net_streetart: Я против согласования эскизов с властями. И, скорее всего, против такого закона в его нынешнем виде. Стрит-арт, который будет согласован и нарисован там, где это разрешено, перестанет быть стрит-артом и превратится в паблик-арт. По моему мнению, стрит-арт – это "панк", и он не должен быть зажат в рамках закона и власти.

pixelartspb: На мой взгляд, это будет уже что-то вроде дизайнерской работы тогда. Даже если будет такая возможность и процесс согласования будет максимально простым, всё останется как есть, и к этому уже добавятся легальные отдельные согласованные работы. Все-таки в стрит-арте порой бывают нотки вызова, протеста, вандализма. Это же андеграунд. "Андеграунд по согласованию" выглядит как оксюморон.

(Фото: net_streetart)

В рамках проекта про лица петербургского стрит-арта Piter.TV поговорил также с уличной художницей VandaLizy.

Фото: net_streetart, pixelartspb / Instagram