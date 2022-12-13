МегаФон: видеоманы и стримеры смогут быстрее загружать контент

Инженеры МегаФона расширили полосу частот в диапазоне 1800 МГц более чем на 350 телеком-объектах в Санкт-Петербурге. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность сети и повысить скорости мобильного интернета.

Оператор в два раза расширил частотную полосу в сетях LTE 1800, чем повысил качество услуг в 4G. Диапазон 1800 МГц – ключевой для развития сети. Модернизация инфраструктуры в этом диапазоне позволяет обеспечить наилучшее качество мобильных сервисов за счет проникающей способности частот. Эти частоты существенно улучшают покрытие сети, увеличивают ее емкость и повышают скорость мобильного интернета. По данным технических специалистов компании, после завершения работ средняя скорость передачи данных в городе выросла на 20%.

Эффект от расширения частотной полосы можно сравнить с увеличением диаметра водопроводной трубы – значительно возрастает пропускная способность объекта. То есть, применимо к телекоммуникациям, если брать до и после, то за один и тот же период времени по каналу может пройти в несколько раз больше трафика, информация будет передвигаться по сети свободнее и загружаться быстрее. Особенно ярко эти улучшения смогут почувствовать видеоманы и стримеры, потребляющие в моменте большие объемы данных – трафик будет доходить до пользователя быстрее и без задержек Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов – на сегодня уже более 97% всего объема передачи данных в Санкт-Петербурге приходится именно на сеть 4G.

Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора. На данный момент таким современным способом совершается более 67% звонков среди петербуржских абонентов МегаФона.

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