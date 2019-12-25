Пьяный петербуржец открыл стрельбу из автомата Калашникова на проспекте Художников

Подозреваемый был судим за кражи, грабежи и применение насилия.

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства хулиганской стрельбы. Об этом стало известно Piter.tv

Ночью во вторник в полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома по проспекту Художников. По словам очевидцев, мужчины стреляли из огнестрельного оружия, после чего убрали его в багажник кроссовера Hyundai Creta.

Правоохранители установили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний петербуржец из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов. Подозреваемого задержали рядом с автомобилем, в багажнике которого нашли охолощенный автомат Калашникова. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был судим за кражи, грабежи и применение насилия.

Накануне с Рубинштейна увезли мужчину после удара "розочкой" в шею.

Фото: Piter.tv