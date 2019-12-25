В Ленобласти водитель "Газели" выстрелил в воздух из-за замечания

Также он избил мужчину, который сделал ему замечание.

Полиция задержала мужчину, который начал стрелять из-за замечания о выгрузке строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома 7 на Цветочной улице в деревне Касимово водитель "Газели" сначала избил мужчину, после чего выстрелил в воздух из пистолета и скрылся на автомобиле.

Через час на пересечении переулка Жуковского и Торжковского проспекта в Курортном районе Петербурга водитель "Газели" был задержан. Им оказался 27-летний житель Невского района, работающий в сфере вывоза строительного мусора.

Полицейские установили, что конфликт между мужчинами произошел из-за быстро заполняющегося пухто, куда водитель "Газели" выбросил строительные отходы. На замечание 32-летнего местного жителя водитель ответил агрессией и выстрелом в воздух из травматического пистолета.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv