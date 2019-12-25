Водитель Audi Q7 стрелял в другого автомобилиста у поселка Стеклянный

Пострадавший был госпитализирован, но отказался давать объяснения.

Полиция Приозерского района Ленинградской области проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, произошедшего 28 августа вблизи поселка Стеклянный. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент начался с преследования автомобиля Iveco водителем на Audi Q7 по Новоприозерскому шоссе. Во время конфликта водитель Audi применил травматический пистолет, ранив оппонента в руку.

Пострадавший был госпитализирован, но отказался давать объяснения. Полицейские выяснили, что травматическое оружие было зарегистрировано на стрелявшего, которого доставили в отделение для разбирательства. Травматический пистолет изъят, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv