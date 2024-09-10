В Петербурге зоопсихолог объяснила, стоит ли брать питомцев на пикник

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" зоопсихолог и кинолог Анна Шмелева объяснила, стоит ли брать с собой на пикник домашних животных.
Если для людей поездки на природу – это праздник, то питомцы могут испытывать стресс в новой обстановке. Первая реакция на него – убежать и спрятаться.
В первую очередь, мы всегда работаем над формированием контакта. С первых дней появления питомца в нашем доме необходимо установить доверительное отношение, чтобы питомец всегда знал, что с хозяином безопасно, что в случае стресса можно к нему вернуться.
Анна Шмелева, зоопсихолог
Важна и регулярная работа с животным. По словам специалиста, негуманные методы воспитания недопустимы, поскольку вызывают стресс и подрывают доверие питомца к хозяину.
Для собак не стоит забывать про адресник и чипирование. Еще стресс может возникнуть во время перевозки за город.
Насильственное помещение питомцев в переноску вызывает стресс. Постепенное приучение к переноске помогает питомцу полюбить ее и связать с позитивными моментами. Для мелких животных лучше использовать переноску, для крупных допустима переноска в салоне автомобиля или гамак. Важно пристегивать питомцев ремнем безопасности, но не к ошейнику, чтобы избежать опасности.
Анна Шмелева, зоопсихолог
Фото: pxhere
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