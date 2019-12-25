В Северной столице сократился рост стоимости жилья на майские праздники

Снять жилье на сутки в Петербурге можно за 3 150 рублей. Это на 7 процентов меньше, чем в 2019 году.

В большинстве регионов России в майские праздники можно заметить рост цен на посуточную аренду жилья. Но эта тенденция не коснулась Петербурга - здесь, напротив, стоимость снизилась. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса "Суточно.ру".

Северная столица вошла в топ-10 городов страны по числу бронирований на майские праздники в этом году. В среднем гости арендуют жилье на пять дней. Снять квартиру на сутки в период весенних выходных можно за 3 150 рублей, а это дешевле на 7 процентов, чем в 2019 году.

Стоимость краткосрочной аренды жилья в Калининграде, Ялте, Севастополе и Сочи выросла на 20 процентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на майские каникулы из Петербурга запустят дополнительные поезда.

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