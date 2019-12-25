Эксперты прокомментировали предложение Минтранса увеличить стоимость проезда на платных трассах "Автодора"

Эксперты отметили, что в конечном итоге это приведет к росту цен на товары.

В министерстве транспорта считают, что стоимость проезда на платных трассах компании "Автодор" нужно поднять до европейского уровня. Идею прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Минтранс предложил повысить максимальную стоимость проезда для легковых автомобилей по реконструированным дорогам с 3,65 до 5 рублей за километр, по мостам и путепроводам — с 21 до 29 руб/км, по новым дорогам – до 8 руб/км. Также предлагаемые изменения могут затронуть грузовой транспорт. Это объясняется тем, что развитие дорожной сети нужно развивать, но бюджетного финансирования не хватает.

Эксперты не согласились со словами о том, что цены в ЕС на треть выше российских. Они привели в пример грузовиков, которые проезжают в Германии километр за 6,5-17,6 рублей, в то время как в России для проезда по трассе М-1 приходится заплатить минимум 28,5 руб/км.

Кроме того, подорожание приведет к рост цен на логистику, а, соответственно, и товаров. Это ухудшит положение россиян и так в не самые простые времени, считают эксперты.

Фото: Автодор