В Ленобласти назвали стоимость прививки от коронавируса для мигрантов

Для граждан РФ вакцинация по-прежнему бесплатна.

Ленинградская область ожидает поставку вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комздрава.

Вакцина ожидается уже на следующей неделе. Прививку можно поставить во всех пунктах вакцинации на территории региона. Их на данный момент открыто 111. По предварительной информации, для мигрантов прививка будет стоить 2300 рублей.

Для граждан РФ вакцинация по-прежнему бесплатна, поскольку она входит в перечень услуг по ОМС.

В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей.

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