В мае в Петербурге и Ленобласти удалось предотвратить 12 случаев зацепинга несовершеннолетними

В отношении подростков и их родителей будут приняты меры по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) представила статистику по зацпенгу в мае. Так, в мае на полигоне СЗППК удалось предотвратить 12 случаев зацепинга несовершеннолетними. Ещё 34 правонарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, 7 были задержаны инспекторами транспортной безопасности.

Все материалы переданы в линейные отделы УТ МВД России по СЗФО. С правонарушителями проведены профилактические беседы, также в отношении подростков и их родителей будут приняты меры по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Любителям зацепинга напоминают следующие факты:

– напряжение контактной сети от 3 до 30 тысяч Вольт;

– 16 тонн – сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными поездами;

– в случае ЧП спасатели могут не успеть.

В конце мая на станции Ланская подросток получил смертельный удар током.

Фото: Piter.tv