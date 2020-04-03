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В мае в Петербурге и Ленобласти удалось предотвратить 12 случаев зацепинга несовершеннолетними
Сегодня, 16:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В мае в Петербурге и Ленобласти удалось предотвратить 12 случаев зацепинга несовершеннолетними

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В отношении подростков и их родителей будут приняты меры по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) представила статистику по зацпенгу в мае. Так, в мае на полигоне СЗППК удалось предотвратить 12 случаев зацепинга несовершеннолетними. Ещё 34 правонарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, 7 были задержаны инспекторами транспортной безопасности.

Все материалы переданы в линейные отделы УТ МВД России по СЗФО. С правонарушителями проведены профилактические беседы, также в отношении подростков и их родителей будут приняты меры по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Любителям зацепинга напоминают следующие факты: 

– напряжение контактной сети от 3 до 30 тысяч Вольт;
– 16 тонн – сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными поездами;
– в случае ЧП спасатели могут не успеть.

В конце мая на станции Ланская подросток получил смертельный удар током.

Фото: Piter.tv

Теги: зацеперы, электрички
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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