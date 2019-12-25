Назван стартовый состав "Зенита" в матче с "Ротором"

Петербургский футбольный клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче против "Ротора" из Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

С первых минут игры на поле выйдут Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вендел, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (капитан команды).

Матч начнется в 15:30 на "Газпром Арене". Клубы сразятся в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

С мая болельщики вновь смогут пользоваться станцией метро "Зенит" (ранее — "Новокрестовская).

Фото: Piter.TV