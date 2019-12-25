Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче против "Арсенала"

Игра начнется в 17:00 на "Газпром Арене".

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче против "Арсенала". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

В основной состав вошли Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Андрей Мостовой, Вендел.

Дуглас Сантос не сможет принять участие в матче, так как занимается по индивидуальной программе. Вильмар Барриос болеет коронавирусом, а Сердар Азмун продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в товарищеском матче с "Уралом".

Напомним, игра пройдет в рамках 1/8 Кубка России.

Фото: Piter.TV