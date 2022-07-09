Стало известно, кто будет играть за "Зенит" против "Спартака" на матче за Суперкубок

Сине-бело-голубые и московский клуб объявили стартовые составы.

Сегодня, 9 июля, в 19:00 на "Газпром Арене" начнется матч за Суперкубок России. В нем покажут себя футболисты "Зенита" и "Спартака". Команды уже объявили стартовый составы. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

На поле в составе сине-бело-голубых выйдут Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Иван Сергеев, Малком.

На скамье запасных своего часа будут ждать Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Деян Ловрен, Родригао, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Матео Кассьерра.

В стартовом составе "Спартака" оказались Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия, Мацей Рыбус, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Ранее на Piter.tv: из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы.

Видео: Телеграм / ФК "Зенит"