Старый Новый Год 2018: когда отмечают, поздравления в стихах

Piter.tv расскажет про традиционный праздник, который ежегодно отмечают в России. Специально для вас мы приготовили поздравления в стихах.

В других странах многие до сих пор не могут понять феномен праздника "Старый Новый Год". Откуда он взялся и зачем его отмечать? Казалось бы, разница дат не столь далёкая, но в России он считается полноценным торжеством.

Возникновение праздника "Старый Новый Год" связан с изменением даты начала Нового года, а также с Русской Православной церковью, которая не захотела переходить на Новый стиль.

На Руси Новый год отмечался 22 марта, то есть в день весеннего равноденствия. С принятием христианства в дело вмешался византийский календарь. Таким образом праздновать начало года начали 1 сентября.

В 1699 году Петр I приказал отмечать 1 января по старому стилю (14 января по новому). Как известно, после революции, большевиками было устранено еще 13 дней в году, которые и составляли разницу между нашим летоисчислением и европейским. Так и появилось в России два Новых года – по новому и старому стилю.

Несмотря на это, по сей день РПЦ продолжает пользоваться старым календарем и не намерена вносить коррективы. Представитель Московского Патриарха заявил, что церковь согласится на другую дату только после разработки совершенно нового календаря.

Несмотря на споры и разногласия, количество россиян, которые с радостью отмечают Старый Новый Год значительно растет.

Никто не знает откуда, но в России существует традиция на Старый Новый Год лепить вареники с сюрпризом. В некоторых городах их лепят в каждом доме. Как пекут блины на масленицу. Потом устраивается застолье с этим главным блюдом. Особенно эту традицию любят дети, которые ждут, кому же попадется "сюрприз". Они бывают разные. В каких-то семьях один вареник делают сладким или наоборот, где-то кладут конфетки или пожелание, а некоторые добавляют в один вареник черный перец.

Конечно же, главная традиция – это поздравить с праздником своих родных и близких. Специально для этого Piter.tv приготовил для вас подборку прикольных поздравлений в стихах.

Старый Новый Год прикольные поздравления в стихах:

Старый Новый год простился,

Мы желаем, чтобы он,

Все невзгоды и помехи,

Быстренько забрал с собой.

Чтобы старое забылось,

Новое легко пришло,

Чтобы с Вами мы дружили,

Дарим Вам свое тепло.Пожелаем в этот день,

Прошлое все отпустить.

И прогнать сомненья тень,

Двери новому открыть!

***

От нового до старого

Прошло уж две недели.

От большего до малого

Желанья устарели.

Желаю я по-новому

На старый Новый год

Всё, что желалось здорово

Под дружный хоровод.

Быть может, кто не помнит,

Я снова повторю,

Что счастье всем огромное

Желаю и дарю.

Осталось всё по-старому

На старый Новый год.

Огня лишь к чувству ярому

Поддай, стремясь вперёд!

***

С Новым годом! Тем, который старый;

Ну, не праздник, просто парадокс:

Вроде, новый не бывает старым...

Ну и что ж. Отпразднуем всерьёз.

Принимайте снова пожеланья,

И четырнадцатого января

Снова ощутите чуда ожидание:

Праздник повторяется не зря.

Пусть продлится то очарованье,

Что нам дарит только Новый год,

И сбываются заветные желанья:

Счастья, чуда, жизни без невзгод!



***

Старый добрый Новый год

Снова в гости к нам идет.

Веселится, празднует народ,

Пожеланий время настает.

Мы желаем всем успеха,

Счастья, радости и смеха.

Пусть нужды никто не знает.

Пусть удача помогает.

***

Загадаем желания снова

И поздравим друг друга опять

С годом старым, но все-таки новым.

Всем желаю счастливыми стать.

Будьте радостны, смейтесь почаще,

Пусть удача скорее придет.

А еще вам — любви настоящей,

Чтобы вас согревала весь год.

***

В этот Старый Новый год,

Пожелаем вам забот —

Никогда не знать,

И пореже унывать.

Двери счастью — распахнуть,

И побольше отдохнуть,

С новой силой в год вступить,

И удачу свою не упустить!





***

Если вы уже проснулись,

От салата отряхнулись,

То не надо расслабляться:

Снова праздновать нам, братцы.

Снова будет небу жарко.

Снова здесь мешок подарков.

Похудел он малость...

Но — лучшее осталось.

Побренчим гитарами

И по стилю старому

Новый год еще раз встретим.

Счастья всем на всей планете!



***

Иностранец затруднится

И едва ли нас поймёт,

Коль ему встречать случится

С нами Старый Новый год.

Мы же, только встретив Новый,

А потом и Рождество,

Встретить ещё раз готовы

Старого уже его!

Дубль два: вновь поздравленья,

Вам желаем не скучать,

Всем удачи и везенья,

Чаще что-нибудь встречать!





***

Все, начало января,

Потрудились мы не зря:

Сколько мы салатов съели,

Сколько песен мы попели? !

Чтобы год не унывать,

Нужно от души гулять!

Чтоб ко всем пришла удача,

Есть еще одна задача:

Нужно старый новый год

Дружно встретить у ворот,

Так же всем повеселиться

И потом начать трудиться!





***

Мы дважды раз в году Новый год встречаем,

Так значит, еще раз от души поздравляем.

Пусть год грядущий будет полон вдохновений,

И, конечно же, еще радостных мгновений.

Пусть же близкие всегда любовью согреют,

Ну а всем конечно нам стать добрей, мудрее.

Веселись и радуйся, славный наш народ,

Все скорей встречайте Старый Новый год.

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

***

Нам никак не позабыть

Новогодний праздник,

Погулять и покутить —

Это так заразно!

Это значит, повторим,

Повод есть к тому же,

Значит, Старый Новый год

Нам ужасно нужен.

Жизнь такая, ну и что,

Праздника нам мало,

Так что снова все за стол,

Поднимай бокалы!

***

Чудес пора пусть к вам придёт

В этот Старый Новый год.

Чтоб вы поверили в мечты,

Вот-вот исполнятся они.

Позабудьте о проблемах

И житейским теоремах.

Счастье с радостью примите,

В сердце нежно уложите.

Расцветайте с новой силой.

Будет пусть у вас красивой

И прекрасной жизнь всегда

По веленью волшебства.

***

В новогодних праздниках

Торжественным аккордом

Звучат вновь поздравления

Со Старым Новым годом.

Пожелания счастья

Пусть не будут лишними,

Небесами будут

Пусть они услышаны.

Чтоб они сбывались,

Чтобы исполнялись,

Чтоб весь год счастливыми

Мы с вами оставались.





***

Приходит Старый Новый год

И переводит наши стрелки.....

Наступит Новый год вот-вот,

И елка распустила ветки.

Желаем вам в достатке жить,

Не зная слез и огорчений!

Смеяться, верить и любить,

Весь год хороших впечатлений!

***

Вот мы снова за столом —

Старый Новый год!

И опять бокалов звон,

Елка, хоровод.

Пожелаем всем добра,

Сказки и любви,

Чтобы радостно прожить

Целый год смогли.

Пусть везет во всех делах,

Сбудутся мечты,

Будет мир всегда для вас

Полон красоты.

Новый год в свои права

Наконец вступил

Пусть на добрые дела

Вам хватает сил.

Текст: pozdravok.ru





