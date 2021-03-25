В петербургских кофейнях "Старбакс" ожидаются сокращения

Американская сеть планирует ликвидировать юридическое лицо в России.

До конца лета в петербургских кофейнях Starbucks сократят работников. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на заявление американской сети о ликвидации юридического лица в России.

На официальном сайте бренда покупателей предупредили, что кафе временно закроются. Им предложили подождать лучших времен.

Сейчас юрлицо, под которым работал Starbucks, называется "Кофе Сирена". В городе осталось семь филиалов компании: на Невском, Приморском, Полюстровском, а также проспекте Космонавтов и Петергофском шоссе, еще два на Лиговском.

Ранее на Piter.tv: Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию.

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