Власти Петербурга назвали сроки восстановления туризма

В 2019 году Петербург посетили 10,5 млн туристов, потратив 360 млрд рублей.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал 78.ru, когда восстановится туристическая отрасль города.

Глава комитета отметил важность туристической отрасли для города. Например, в 2019 году средний чек туристов составил 36 тысяч рублей. При этом больше денег тратили иностранцы, которые проводили меньше времени в городе, чем россияне из других городов.

В 2019 году Петербург посетили 10,5 млн туристов, потратив 360 млрд рублей. В 2020 году показатели, по словам Корнеева, были намного хуже, что стало большой потерей для туротрасли.

Сергей Корнеев уточнил, что о точных сроках восстановления говорить пока рано. Но почти половина мировых экспертов склонны считать, что восстановление начнётся уже в 2021 году. Четверть специалистов затрудняются с ответом, а остальные предсказывают негативный сценарий.

Мы в Петербурге рассчитываем за 2,5 года вернуться к докоронавирусным показателям. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Корнеев отметил, что к маю возможно удастся выйти на нормальный туристический сезон на отечественном рынке.

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Фото: Piter.tv