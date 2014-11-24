Власти Петербурга назвали сроки восстановления туризма

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал 78.ru, когда восстановится туристическая отрасль города.
Глава комитета отметил важность туристической отрасли для города. Например, в 2019 году средний чек туристов составил 36 тысяч рублей. При этом больше денег тратили иностранцы, которые проводили меньше времени в городе, чем россияне из других городов.
В 2019 году Петербург посетили 10,5 млн туристов, потратив 360 млрд рублей. В 2020 году показатели, по словам Корнеева, были намного хуже, что стало большой потерей для туротрасли.
Сергей Корнеев уточнил, что о точных сроках восстановления говорить пока рано. Но почти половина мировых экспертов склонны считать, что восстановление начнётся уже в 2021 году. Четверть специалистов затрудняются с ответом, а остальные предсказывают негативный сценарий.
Мы в Петербурге рассчитываем за 2,5 года вернуться к докоронавирусным показателям.
Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга
Корнеев отметил, что к маю возможно удастся выйти на нормальный туристический сезон на отечественном рынке.
Футурологи предсказали облик Петербурга в будущем.
Фото: Piter.tv
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