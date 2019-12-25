Средняя зарплата в Петербурге достигла 58 тыс. рублей

С января зарплаты в регионе стали выше на 5%.

В понедельник, 29 ноября, аналитики сервиса по поиску работы hh.ru рассказали Piter.tv, что с начала года в Петербурге средняя зарплата стала выше на 5% и теперь составляет 58 330 рублей.

Отмечается, что 1% петербуржцев может получать в шесть раз больше. Так, за последний месяц на рынке появилось более тысячи вакансий с зарплатой от 350 тыс. рублей. Половину этих вакансий занимают предложения для IT-специалистов. Однако большую зарплату также обещают специалисту по продаже новых автомобилей, администратору ресторана, инженеру, зубному технику, шеф-повару и медсестре.

Ранее стало известно, что в России зарплата среднего класса выросла до 42,9 тыс. рублей.

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