Средняя номинальная зарплата в Петербурге составила почти 104 тыс. рублей

Это больше на 13%, чем в 2023 году.

Реальная начисленная заработная плата в 2024 году составила 105% к 2023 году. Об этом накануне сообщили в Смольном.

А средняя номинальная зарплата – 103,9 тыс. рублей. Это больше на 13%, чем в предыдущем году.

Отмечается, что экономику города отличает стабильный рынок труда. Уровень зарегистрированной безработицы не превышает 0,31%.

Петербург – лидер экономического роста в стране, о чем свидетельствуют данные статистики. Вопреки западным санкциям и внешним ограничениям, экономика города развивается опережающими темпами. Ключевыми источниками ее роста остается реальный сектор – обрабатывающая промышленность, логистика, строительство, IT-индустрия, инвестиции и потребительский спрос. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты перечислили сферы с инклюзивными вакансиями в Петербурге.

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