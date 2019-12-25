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В первой декаде октября в Петербурге солнце светило больше 34 часов
Сегодня, 11:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В первой декаде октября в Петербурге солнце светило больше 34 часов

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Средняя температура воздуха составила +9,7 градуса.

В первой декаде октября в Петербурге средняя температура воздуха составила +9,7 градуса, что несколько выше нормы, на 1,3 градуса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Надо отметить, что погода первой декады этого года прохладнее, чем в прошлом году и намного холоднее первой декады 2020 года, которая была самой теплой (+13,6 градуса) за весь ряд наблюдений. Осадков выпало мало, всего 17 мм, хотя дождь наблюдался постоянно всю середину декады.

Александр Колесов

Солнце в Петербурге появлялось в течение 8 дней, но количество сияния всего 34,5 часа.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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