В первой декаде октября в Петербурге солнце светило больше 34 часов

В первой декаде октября в Петербурге средняя температура воздуха составила +9,7 градуса, что несколько выше нормы, на 1,3 градуса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Надо отметить, что погода первой декады этого года прохладнее, чем в прошлом году и намного холоднее первой декады 2020 года, которая была самой теплой (+13,6 градуса) за весь ряд наблюдений. Осадков выпало мало, всего 17 мм, хотя дождь наблюдался постоянно всю середину декады.
Александр Колесов
Солнце в Петербурге появлялось в течение 8 дней, но количество сияния всего 34,5 часа.
Фото: Piter.tv
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