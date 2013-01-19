Петербуржцы отдают за ипотеку около половины своего заработка

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает средний ежемесячный платеж.

Петербург занял 33 место в списке регионов по ипотечной долговой нагрузке. Данный рейтинг составило РИА Новости.

Согласно исследованию, в десяти регионах рейтинга ежемесячный ипотечный платеж не превышает 40% от размера средней зарплаты, получаемой на руки. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает средний ежемесячный платеж.

Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в Санкт-Петербурге составило 51,7%. Средний срок ипотечного кредита составляет 294 месяца, а средний размер – 6 млн рублей.

Ленинградская область заняла 52 место в этом рейтинге (59,9%). В регионе в среднем берут ипотеку в 4,9 млн рублей на 301 месяц.

Ранее Греф предрек снижение ставок по ипотеке в России.

Фото: pxhere.com