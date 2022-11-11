Греф предрек снижение ставок по ипотеке в России

Глава Сбера оценил влияние инфляции на уровень цен на жилье.

Глава Сбербанка Герман Греф предрек в стране снижение ставок по ипотеке. Соответствующий прогноз специалист сделан в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-заде. Гость программы отметил, что его слова будут подтверждаться в том случае, если инфляционные процессы не будут расти дальше. Эксперт добавил, что сейчас цены остаются доступными для населения, так как в регионах в среднец цена держится на уровне чуть более 10 процентов. При государственной поддержке ставок цены остановились в среднем на отметеке в 6,4%, а наиболее дешевый вариант складывается для семей с детьми. По этой программе ставка по ипотеке составит 4,5%.

Ипотека остается доступной, мы видим стабилизацию цен на региональных рынках на недвижимость и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости. Герман Греф, глава Сбера

Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году.

Фото и видео: Telegram / Наиля