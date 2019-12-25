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Эксперт прокомментировал слова главы Европейского агентства лекарственных средств о вакцине "Спутник V"
Сегодня, 17:47
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал слова главы Европейского агентства лекарственных средств о вакцине "Спутник V"

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Австрия хочет получить экстренное разрешение на использование российской вакцины.

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и представителя австрийского ведомства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которые сравнили перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с "русской рулеткой". Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что "Спутник V" не единственная вакцина, которая получила в странах Евросоюза экстренное разрешение на использование, при этом столь эмоциональных комментариев со стороны главы ЕМА не было. Речь идет о китайской вакцине "Sinopharm", которую разрешили в Венгрии, при том что ее эффективность на 10% ниже "Спутника V". 

Все это наглядно показывает, что хотя отношение  к "Спутнику V" и изменилось из-за дефицита вакцин и роста доказательной базы эффективности российской разработки, в ЕС к ней по-прежнему многие относятся предвзято.

отметили эксперты.

Несмотря на трудности, спрос на российскую вакцину все же растет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от коронавируса препаратом "Спутник V"

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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