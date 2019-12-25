Эксперт прокомментировал слова главы Европейского агентства лекарственных средств о вакцине "Спутник V"

Австрия хочет получить экстренное разрешение на использование российской вакцины.

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и представителя австрийского ведомства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которые сравнили перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с "русской рулеткой". Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что "Спутник V" не единственная вакцина, которая получила в странах Евросоюза экстренное разрешение на использование, при этом столь эмоциональных комментариев со стороны главы ЕМА не было. Речь идет о китайской вакцине "Sinopharm", которую разрешили в Венгрии, при том что ее эффективность на 10% ниже "Спутника V".

Все это наглядно показывает, что хотя отношение к "Спутнику V" и изменилось из-за дефицита вакцин и роста доказательной базы эффективности российской разработки, в ЕС к ней по-прежнему многие относятся предвзято. отметили эксперты.

Несмотря на трудности, спрос на российскую вакцину все же растет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от коронавируса препаратом "Спутник V".

Фото: Piter.TV