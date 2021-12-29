Спрос на автомобили в Петербурге упал в начале 2022 года

Однако, как отметили специалисты, так всегда бывает в первые месяцы года.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Петербурга сократился на 24%. Таки данные приводят ассоциация "Автомобильные дилеры России" и группа компаний "Прагматика".

Однако, как отметили специалисты, так всегда бывает в первые месяцы года. За последние пять этот показатель варьировался от 33 до 70%.

Наиболее высокий рост доли в общем объёме контрактования новых автомобилей в январе продемонстрировали Volkswagen, BMW и Chery. Отрицательную динамику показывают Hyundai, Kia, "Лада" и Mitsubishi.

В ГК "Прагматика" отметили, что дефицит на авторынке постепенно ослабевает.

Ранее стало известно, что в России могут подорожать импортные товары.

Фото: Piter.tv