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Спрос на автомобили в Петербурге упал в начале 2022 года
Сегодня, 13:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Спрос на автомобили в Петербурге упал в начале 2022 года

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Однако, как отметили специалисты, так всегда бывает в первые месяцы года.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Петербурга сократился на 24%. Таки данные приводят ассоциация "Автомобильные дилеры России" и группа компаний "Прагматика".

Однако, как отметили специалисты, так всегда бывает в первые месяцы года. За последние пять этот показатель варьировался от 33 до 70%.

Наиболее высокий рост доли в общем объёме контрактования новых автомобилей в январе продемонстрировали Volkswagen, BMW и Chery. Отрицательную динамику показывают Hyundai, Kia, "Лада" и Mitsubishi.

В ГК "Прагматика" отметили, что дефицит на авторынке постепенно ослабевает.

Ранее стало известно, что в России могут подорожать импортные товары.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, спрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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