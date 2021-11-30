В Ленобласти выбрали победителей конкурса проектов спорткластера в Рощино

Первое место в конкурсе спортивных проектов для Рощино заняла команда архитекторов из Москвы.

В Доме правительства Ленинградской области наградили победителей конкурса проектов спортивного кластера в Рощино. В творческом конкурсе создания концепции спорткластера приняли участие 13 архитектурных коллективов. В поселке планируют построить спортивную школу, лыжероллерную трассу, велодорожки и реконструировать стадион "Рощино-Арена".

Мы неслучайно выбрали именно Рощино, вы знаете, что к проведению ЧМ в России Рощино было выбрано как территория для строительства стадиона, на котором базировалась одна из команд участников. В какой-то момент у нас возникла идея: а почему бы нам вообще не рассмотреть поселок Рощино как хороший спортивный кластер для Ленинградской области? Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Победителей конкурса определили по результатам отбора конкурсной комиссии и онлайн-голосования жителей. Первое место заняла команда столичных архитекторов из института "Градплан города Москвы" под руководством Дины Саттаровой.

В своем проекте мы предложили сформировать многофункциональный спортивный кластер всесезонного использования в поселке, где предусмотрели реконструкцию ГЭС, формирование спортивной школы, гостиничных комплексов и благоустройство своего парка. Никита Щенин, архитектор ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы"

Призовой фонд конкурса составил 650 тысяч рублей, его разделили между победителями: 350 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

Мы развиваем спортивно-биатлонную зону отдельно в лесу, от нее идет супер-набережная в центре и это перетекает к спортивной школе-интернату. Анастасия Атамуратова, руководитель авторского коллектива СПбГАСУ

Наша концепция заняла третье место, потому что это насыщенная концепция, мы проработали как объекты, так и пространство. Агеноров Глеб, участник коллектива СПбГАСУ

Организаторы планируют использовать при реализации проекта лучшие идеи участников конкурса.