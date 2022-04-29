Спектакль с Моникой Беллуччи в Александринском театре в назначенные даты не состоится

Моноспектакль должен был приехать в Петербург ровно через месяц.

Спектакль с Моникой Беллуччи исчез с афиши Александринского театра, обратил внимание Piter.tv. После этого мы поинтересовались в пресс-службе театра, стоит ли ожидать постановки.

Моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" должен был быть представлен 27-28 мая. Билеты были распроданы в первые дни. В театре посоветовали обратиться к "MTC Энтертеймент" как организатору гастролей, однако сообщили, что на сцене Александринки постановки в ближайшее время мы не увидим.

В ранее указанные даты показ спектакля на сцене Александринского театра не состоится, для нас это была аренда. И переговоров об аренде нашей сцены на новые даты в настоящее время нет. пресс-служба Александринского театра.

Отмечается, что учреждение не занималось реализацией билетов. Ранее организаторы говорили о том, что граждане смогут вернуть деньги за билеты, согласно законам РФ.

Piter.tv отправил запрос "MTC Энтертеймент".

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @monicabellucciofficiel