Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в августе?

Piter.TV делится свежими данными по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Кажется, что ситуация с туризмом в непростые пандемийные времена медленно, но верно налаживается: Россия возобновляет перелеты во все большее количество стран. Piter.TV выяснил, как сейчас обстоит ситуация с поездками по любимым петербуржцами направлениям – в Финляндию, Эстонию и Латвию, Венгрию, Турцию и другие страны. В этом материале – самая актуальная информация на начало августа.

Финляндия

Петербургская соседка по-прежнему не готова ко встрече с россиянами: посетить страну не получится как минимум до 22 августа. Такое решение приняли в правительстве Финляндии.

Пересекать границы страны можно только самим финнам и членам их семей, иностранцам, имеющих в Суоми вид на жительство или разрешение на пребывание. Путешественникам из других стран достаточно одного сертификата о полном курсе вакцинации препаратом, одобренным в стране, чтобы попасть в Финляндию. К слову, российский "Спутник V" в Финляндии не учитывается, поскольку пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам.

Прибалтика

К сожалению, в начале июля Эстония передумала пускать россиян-путешественников. Туристической возможностью для тех, кто прошел полный курс вакцинации и имеет соответствующую справку, воспользовались в том числе нечестные граждане с липовыми документами. Из-за них в Эстонии снова выросла заболеваемость ковидом. Справки поначалу строже проверяли на границе, затем туристические поездки попросту решили отложить.

На данный момент въезд в страну разрешен тем, кто учится или работает в Эстонии, едет к своим эстонским родственникам или имеет официальное разрешение местного Департамента полиции и погранохраны. Туристические поездки в страну разрешены гражданам определенного перечня стран, в который не вошла Россия. Всем въезжающим в Эстонию иностранцам необходимо заполнять специальную анкету.

Литва строга в своей стабильности: страна все еще не пускает российских туристов, хотя охотно встречает путешественников из отдельного перечня государств. Вдобавок ко всему, в Литве не признают российский "Спутник V" как препарат для вакцинации, поэтому посетить страну могут лишь иностранцы, привитые другими зарубежными препаратами. Приехать в Литву беспрепятственно смогут также граждане и резиденты страны, студенты местных университетов, сотрудники НАТО с членами своих семей, моряки-купцы. Прибывающим в страну нужно заполнять специальную анкету.

Латвия пока тоже недоступна для россиян, с июля страна не меняла правила въезда для иностранных туристов. В путешествие сюда могут отправиться только те, кто прошел вакцинацию в странах Европейской экономической зоны, Великобритании или Швейцарии и имеет сертификат, выданный в одном из этих государств.

Въезд гражданам стран, не входящих в перечень государств ЕС, запрещен. Весомыми причинами для них могут стать только работа, учеба, воссоединение семьи, возвращение на постоянное место жительства или по семейным обстоятельствам, а также транзит через страну. Въезжающим в Латвию необходимо заполнять анкету и получать QR-код на сайте.

Швеция

Планы на северную страну все еще можно не строить: как минимум до 31 августа Швеция недоступна для россиян-туристов. Любительские путешествия в стране считают несущественной причиной для поездки. Попасть в Швецию можно гражданам стран ЕС и отдельного перечня государств, самим шведам, гражданам с видом на жительство в стране, студентам местных вузов, морякам-купцам и военнослужащим.

Прибывающим в страну необходимо либо предъявить отрицательный ПЦР-тест, либо справку о прохождении полного цикла вакцинации (российские вакцины в Швеции не признают), либо сдавать тест на ковид и неделю побыть на самоизоляции.

Венгрия

С 27 июля Венгрия наконец открыла границы для российских туристов. Главное условие для въезда – полностью пройденный курс вакцинации любым российским препаратом, при наличии сертификата дополнительное ПЦР-тестирование не потребуется. Конечно, путешествие не состоится и без действующей шенгенской визы (прием документам в визовых центрах Венгрии стартовал 2 августа).

Отмечается, что дети могут въехать в страну без прививки, если сопровождающий их взрослый имеет сертификат вакцинации. Известно, что встречать россиян в Венгрии решили по принципу взаимности, поскольку Россия с 10 июня возобновила выдачу туристических и деловых виз венграм, требуя лишь отрицательный ПЦР-тест при въезде. Россиянам же без прививки понадобится не только свежий ПЦР-тест, но и десятидневный карантин по приезде в Венгрию.

Также в страну по-прежнему разрешен въезд гражданам и резидентам Венгрии, пассажирам, путешествующим по делам.

Турция

Слетать к теплому турецкому морю или посмотреть достопримечательности яркого Стамбула сейчас можно без проблем. На въезде в Турцию необходим либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия, либо сертификат о пройденной вакцинации (турки признают российские вакцины), либо сертификат переболевшего ковидом, выданного не позднее чем за 6 месяцев до прибытия в страну. Примечание по вакцинации: второй этап должен быть сделан не позднее, чем за 14 дней до отъезда.

Всем туристам необходимо заполнить специальную анкету по прибытии, ее будут требовать как минимум до середины сентября.

Белоруссия

Еще одна туристская дестинация, въезд в которую не вызывает у россиян больших затруднений. Чтобы провести выходные в Минске или Витебске, нужно предъявить на границе свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. Правда, на сайте Госпогранкомитета Белоруссии отмечают, что "пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется. Это касается как наземного участка, так и аэропортов".

К слову, на туристических сайтах говорится о том, что вместо теста можно предъявить сертификат о пройденной не менее чем за месяц до поездки вакцинации, однако на сайте Госпогранкомитета или белорусского Минздрава об этом ничего не сообщается. Информация о поездках в Беларусь в целом разнится в разных источниках: на одном сказано, что путешествия с целью туризма в стране не допускаются вовсе, на другом – что россиянам можно пересечь границу только на поезде или самолете. На официальных порталах подтверждения этим фактам нет. Вероятно, стоит перед планируемой поездкой стоит уточнить детали на горячих линиях белорусских ведомств или у опытных туроператоров.

Грузия

Путешествия в Тбилиси и другие грузинские города россиянам доступны. При въезде в страну требуется свежий отрицательный ПЦР-тест или же международный сертификат о пройденной вакцинации, оба документа должны быть оформлены на английском, грузинском или русском языках. Если до приезда в Грузию вы были в Индии, придется побыть на самоизоляции. Всем туристам необходимо заполнять анкету по прибытии.

Куда еще можно?

Россияне могут беспрепятственно путешествовать по России, перед поездкой стоит уточнить, какие ограничения есть в том или ином регионе, понадобится ли брать с собой перчатки и можно ли рассчитывать на поход на, например, какое-то массовое мероприятие. Будьте внимательны: в особо загруженных туристических местах (вроде курортов Краснодарского края) может потребоваться отрицательный тест на ковид или даже сертификат о вакцинации, без которых вас откажутся заселять в гостиницу.

Что касается заграницы, то сейчас российским туристам доступны 39 стран, включая Францию и Чехию, с которыми РФ совсем недавно возобновила авиасообщение. Кроме того, с 9 августа снова наладятся перелеты из России в Бахрейн, Доминикану, Молдавию, курорты Египта. Поскольку коронавирусная ситуация в мире нестабильна, планируя поездку, обязательно читайте актуальную информацию об открытии границ в той или иной стране, правилах въезда и ограничениях на территории государства.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Pixabay / Anna Shvets / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: unsplash; скриншот skyscanner.ru