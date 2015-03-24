Пожилой петербуржец умер в течение часа после вакцинации от COVID-19

Причину смерти установят судмедэксперты, случай рассмотрит иммунологическая комиссия.

В Петербурге после вакцинации от коронавируса скончался пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Как рассказали в комитете, 80-летний житель блокадного Ленинграда скончался в течение часа после вакцинации. После первой прививки он полчаса провел под наблюдением врачей.

Причину смерти установят судмедэксперты, случай рассмотрит иммунологическая комиссия. О летальном исходе уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор.

В Петербурге более 20 тысяч сотрудников предприятий привились от коронавируса.

Фото: Piter.tv