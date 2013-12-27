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В Петербурге более 20 тысяч сотрудников предприятий привились от коронавируса
Сегодня, 17:03
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В Петербурге более 20 тысяч сотрудников предприятий привились от коронавируса

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Сотрудники системообразующих предприятий города могут организованно привиться, а также взять с собой членов семьи.

В Петербурге прошли вакцинацию сотрудники 260 петербургских предприятий, а также их семьи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

У системообразующих предприятий Петербурга есть возможность подать коллективную заявку на вакцинацию своих сотрудников, после чего они могут сделать прививку в 54 пунктах вакцинации. Для тех, у кого нет возможности сделать прививку в поликлинике, организована мобильная бригада на базе городской поликлиники №88. 

В планах привить более 80 тысяч работников промышленности. 

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия призвала руководителей предприятий обеспечить вакцинацию своих сотрудников, проводить с ними работу по этому направлению. В первой группе приоритета находятся медработники, учителя, социальные работники и проживающие в социальных учреждениях. Во второй — работники сферы обслуживания, транспорта, правоохранительные органы. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, предприятия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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