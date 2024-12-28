Задерживаются рейсы из Петербурга в Казань и обратно

Рейсы из Санкт-Петербурга в Казань и из Казани в Петербург задерживают из-за ограничений в аэропорту Казани. Об этом в своем Telegram-канале предупредила авиакомпания Nordwind.



Скриншот: сайт Nordwind

Расписание скорректировали из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту "Казань". Изменения коснулись рейсов: 247 Санкт-Петербург – Казань, 250 Казань – Санкт-Петербург, 248 Казань – Санкт-Петербург. И еще нескольких рейсов в другие регионы России.



Скриншот: сайт Nordwind

Как отменили в авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Фото: Piter.tv