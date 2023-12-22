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"СПБ биржа" планирует обратиться в полицию после фейкового заявления о банкротстве
Сегодня, 10:43
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"СПБ биржа" планирует обратиться в полицию после фейкового заявления о банкротстве

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СПБ биржа уже собирает документы для обращения к стражам порядка.

СПБ Биржа планирует обратиться в полицию после фейкового заявления о банкротстве. Неизвестные от имени компании заявили о несостоятельности площадки по организации торгов ценными бумагами международных компаний.

СПБ биржа уже собирает документы для обращения в правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы была зарегистрирована информация о подаче заявления площадкой о собственном банкротстве. СПБ Биржа опровергла сообщения о том, что подала на банкротство. В результате случившегося собственные акции площадки после таких новостей рухнули в цене.

Ранее на Piter.tv: сумма инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составила 38 млрд в прошлом году.

Фото: СПБ Биржа (ПАО)

Теги: бизнес, деньги, полиция, спб биржа, фейки, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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