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Спасатели доставили на берег рыбака, застрявшего на реке Свирь
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели доставили на берег рыбака, застрявшего на реке Свирь

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У его лодки сломался мотор.

В Ленобласти поздним вечером 7 августа специалисты аварийно-спасательной службы помогли рыбаку добраться до берега. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО. 

Поздно вечером спасателям в Лодейном Поле поступила информация, что мужчина из-за поломки мотора не может вернуться на берег с акватории реки Свирь.

Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и доставили на берег.

На прошлой неделе спасатели вытащили из Новоладожского канала легковушку.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба, река свирь, рыбак
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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