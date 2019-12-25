Спасатели доставили на берег рыбака, застрявшего на реке Свирь

У его лодки сломался мотор.

В Ленобласти поздним вечером 7 августа специалисты аварийно-спасательной службы помогли рыбаку добраться до берега. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО.

Поздно вечером спасателям в Лодейном Поле поступила информация, что мужчина из-за поломки мотора не может вернуться на берег с акватории реки Свирь.

Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и доставили на берег.

На прошлой неделе спасатели вытащили из Новоладожского канала легковушку.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО