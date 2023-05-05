Крошечный нерпёнок нашёл спасение в Фонде друзей балтийской нерпы

При обнаружении тюленей на берегу следует сразу звонить по телефону спасения 699-23-99 и не пытаться помочь животным самостоятельно.

Необычный пациент поступил в Фонд друзей балтийской нерпы — миниатюрный нерпенок весом всего 4 килограмма. Малыш самостоятельно выполз на берег в районе Сортавалы, где его заметили и оперативно доставили специалистам.

Это уникальный случай. Полностью перелинявший детеныш с таким малым весом встречается крайне редко. Как он смог выжить несколько недель без матери, остается для загадкой.

Сейчас нерпенок находится под круглосуточным наблюдением специалистов фонда. Ему обеспечили полноценное питание и комфортные условия для восстановления.

Ранее Piter.TV сообщал, что альпака Сайка из Ленинградской зоопарка переезжает к тете Шарлотке.

Фото и видео: Фонд друзей балтийской нерпы