В Ленобласти спасатели вытащили из Невы пустую машину

Автомобиль 8 апреля заметили сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленобласти.

В Ленобласти в Неве обнаружили затонувший автомобиль. Он был пустой,поэтому сейчас выясняется – кому принадлежит транспортное средство. Об этом сообщили в группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Автомобиль 8 апреля заметили сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленобласти. Они обратиились за помощью к специалистам поисково-спасательного отряда.

Спасатели вытащили машину на берег, теперь предстоит выяснить, кому она принадлежит.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО