  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти спасатели вытащили из Невы пустую машину
Сегодня, 16:32
60
nastya960

В Ленобласти спасатели вытащили из Невы пустую машину

0 0

Автомобиль 8 апреля заметили сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленобласти.

В Ленобласти в Неве обнаружили затонувший автомобиль. Он был пустой,поэтому сейчас выясняется – кому принадлежит транспортное средство. Об этом сообщили в группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Автомобиль 8 апреля заметили сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленобласти. Они обратиились за помощью к специалистам поисково-спасательного отряда.

Спасатели вытащили машину на берег, теперь предстоит выяснить, кому она принадлежит. 

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: автомобиль, нева
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии