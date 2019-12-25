В Сертолово женщина подозревает сожителя в развращении ее малолетней дочери

Подозреваемый был задержан, после опроса отпущен под обязательство о явке.

В Сертолово мужчина подозревается развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 марта в 3:40 обратилась жительница Сертолово. Она рассказала, что в период с 1 сентября 2019 до настоящего времени ее 44-летний сожитель неоднократно совершал развратные действия в отношении ее дочери 2006 года рождения.

Подозреваемый был задержан, после опроса отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина имеет множество судимостей, в том числе за убийство, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и др.

Ранее в Петербурге нашли еще одну жертву рок-музыканта педофила.

Фото: Piter.tv