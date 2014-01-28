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В Петербурге физиолог рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье
Сегодня, 17:02
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В Петербурге физиолог рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье

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Например, на 149% увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" физиолог Ирина Носова рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье, а также каким образом минимизировать его вред. 

В последние годы человечество, особенно с появлением офисов, стало малоподвижным. Это противоречит физиологической базе и идет вразрез с потребностями организма, сформированными в процессе эволюции. Например, на 149% увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Потому что происходит застой в венах, застой в артериях. Недостаток движения негативно влияет на кровоток и лимфатическую систему, у которой нет собственного насоса. Для улучшения циркуляции необходимы физические упражнения или массаж. 

Ирина Носова, физиолог 

Эксперт отмечает, что лучше делать активность через каждые полчаса сидения. Речь идет о простых упражнениях – о приседаниях, движении локтями, поворотах головы. Также важно заниматься спортом два раза в неделю по часу. 

Ранее в Петербурге диетолог перечислила плюсы и минусы интервального голодания. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, физиология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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