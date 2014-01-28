В Петербурге физиолог рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье

Например, на 149% увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" физиолог Ирина Носова рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье, а также каким образом минимизировать его вред.

В последние годы человечество, особенно с появлением офисов, стало малоподвижным. Это противоречит физиологической базе и идет вразрез с потребностями организма, сформированными в процессе эволюции. Например, на 149% увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Потому что происходит застой в венах, застой в артериях. Недостаток движения негативно влияет на кровоток и лимфатическую систему, у которой нет собственного насоса. Для улучшения циркуляции необходимы физические упражнения или массаж. Ирина Носова, физиолог

Эксперт отмечает, что лучше делать активность через каждые полчаса сидения. Речь идет о простых упражнениях – о приседаниях, движении локтями, поворотах головы. Также важно заниматься спортом два раза в неделю по часу.

Ранее в Петербурге диетолог перечислила плюсы и минусы интервального голодания.

Фото: pxhere