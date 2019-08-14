Эксперты назвали признаки некачественного вина

Как театр начинается с вешалки, так и оценка вина начинается с его внешнего вида.

В Роскачестве рассказали, по каким признакам можно определить некачественное вино. Об этом специалисты сообщили на официальном сайте организации.

Во-первых, красное вино должно быть без липкого осадка. При выборе вина в магазине стоит просветить бутылку фонариком на смартфоне. На дне не должно быть так называемых "винных камней" (осадка в виде темно-красных кристаллов). Белое вино должно быть почти бесцветным, слегка золотистым. Если вино отливает янтарными оттенками, то оно окислилось и пить его не стоит.

Что касается запаха, то испорченное красное вино пахнет вареной свеклой, а белое – старым погребом. Эксперты советуют выбирать вина с нарезной металлической пробкой. Натуральная пробка может вызвать неприятный запах и окисление.

Ранее кардиохирург опроверг пользу красного вина.

Видео: YouTube/ Discovery UK