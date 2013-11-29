В Выборге врачи готовы выезжать на предприятия для вакцинации сотрудников от коронавируса

В Выборгской межрайонной больнице созданы четыре выездные бригады.

Выборгская межрайонная больница готова вакцинировать сотрудников производств от COVID-19 буквально на рабочих местах. Об этом на заседании совета директоров производственной сферы сообщил главврач медучреждения Михаил Гуткин.

У нас в учреждении созданы четыре выездные бригады, они готовы выезжать и делать вакцины прямо на предприятии. Для этого необходимо подать списки заранее, чтобы знать необходимое количество вакцин и составить график выезда. Михаил Гуткин, главврач Выборгской межрайонной больницы

Михаил Гуткин отметил, что слухи о побочных действиях вакцины от коронавируса весьма преувеличены.

Человек, который привит, конечно, перенесет заболевание благоприятно, если инфицируется или вообще не заболеет. Ни одного смертельного случая от прививки в РФ не зарегистрировано. Михаил Гуткин, главврач Выборгской межрайонной больницы

О принятых на предприятиях мерах предосторожности рассказали их руководители.

Помимо необходимости вакцинации от коронавируса участники заседания обсудили экономическую ситуацию в районе. По словам и.о. главы районной администрации Валерия Савинова, промышленный комплекс по-прежнему остается основной доходообразующей отраслью экономики Выборгского района. Выборгский район продолжает входить в тройку лидеров Ленинградской области.

Ранее Ильдар Гилязов побывал на открытии первого крытого катка в Выборге.

Видео: МГ "Наш город"