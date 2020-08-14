Ильдар Гилязов призвал управляющие компании заняться ремонтом домов в центре города

Аварийные фасады, проблемные водостоки и пассивность управляющих компаний, - все это стало поводом для совещания в стенах районной администрации.

В Выборге обсудили работу управляющих организаций с жилыми домами в историческом центре города. Инициатором встречи стал глава администрации Ильдар Гилязов - по его словам, состояние многих домов вызывает вопросы.

Начните с малого - предупредите разрушение здания на начальном этапе, вовремя поменяйте водосток, чтобы не заливало фасад. Иначе через три года будет падать штукатурка. Наши жители в опасности! Необходимо принимать меры! Администрация готова в отдельных случаях, которые не входят в полномочия управляющих организаций, содействовать в решении проблем. Но этим нужно заниматься незамедлительно! Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Состояние водостоков - больная тема для управляющих компаний в первые недели весны. В ходе последней инспекции в городе были выявлены десятки домов, водосточные трубы которых были повреждены. А ведь уже через некоторое время нарушенное водоотведение может привести к серьезным проблемам с отделкой и даже конструктивной частью здания. Только оперативное вмешательство УК и ТСЖ может предотвратить дальнейшее разрушение дома

Мы выбрали в основном Старый город, по 84 адресам зафиксированы замечания. По каждому объекту проведена фотофиксация, составлен акт, письма об их устранении направлены в адрес управляющих компаний. К сожалению, не все указания исполняются. Из 27 нарушений, которые должны были быть устранены до 1 апреля, управляющие компании отреагировали только на 22. В остальных случаях дождевая вода продолжает разрушать фасады. Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству

Особое внимание в ходе совещания уделили состоянию фасадов и крыш исторических зданий. Нередко с них срываются фрагменты штукатурки и даже камни, кирпичи. От такого бездействия управляющих организаций могут пострадать прохожие, автомобили. Только в ходе недавней проверки администрация выявила около 20 фасадов с признаками аварийности. Согласно закону, такие проблемы должны решаться в течение суток: на кону безопасность граждан

Такие участки необходимо ограждать. Только по двум адресам, из выявленных нами, в ходе планового объезда, были замечены ограждения. Если не научимся работать на опережение, быть беде. Пока фасады в исторической части Выборга находятся в аварийном состоянии, никто из нас не должен спать спокойно. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

Ильдар Гилязов призвал обеспечить своевременные меры по решению проблем и взял ситуацию на личный контроль. В городе уже действует совместная рабочая группа из представителей администрации и экспертного сообщества. Они на постоянной основе будут контролировать состояние жилых домов в историческом центре.

Видео: МГ "Наш город"