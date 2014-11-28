Власти Петербурга намерены произвести "образовательный" обмен с Чукоткой

Речь про расширение сотрудничества в сфере образования и молодежной политики.

В рамках встречи с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым глава Петербурга Александр Беглов обсудил возможности расширения сотрудничества двух регионов. В частности, губернаторы обсудили увеличение поставок товаров из сферы образования и молодежной политики. Встреча проходила на фоне церемонии спуска на воду ледокола "Чукотка", – сообщают в пресс-службе Администрации Северной столицы.

Петербург, выполняя поручение Президента играет ключевую роль в строительстве кораблей и судов для освоения Арктики и развития Северного морского пути. Наш город также расширяет экономическое сотрудничество со всеми арктическими регионами России. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как подметил глава Петербурга, Чукотка лидирует в списке северных регионов, торгующих с городом на Неве. В этом году сумма договоров между Санкт-Петербургом и чукотским округом в 18 раз превысила показатели прошлого года и достигла 671 млн. рублей. Из Северной столицы в Чукотку поставляется медицинское оборудование, кондитерские изделия, лакокрасочные материалы и другие товары.

В рамках укрепления сотрудничества регионов со стороны петербургских властей поступило предложение обмена лучшими молодежными и волонтерскими практиками, а также увеличения числа межшкольных обменов, проведения совместных олимпиад, конкурсов и соревнований. В настоящий момент чиновники намерены вместе подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве.

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга