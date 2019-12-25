Дзюба и Малком появятся на поле с первых минут матча "Зенит" ― "Спартак"

Матч на "Газпром Арене" начнется в 18:30

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды на матче против "Спартака".

С первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.



Напомним, игра "Зенит" ― "Спартак" в рамках полуфинала Кубка России начнется в 18:30 по московскому времени.

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Фото: fc-zenit.ru