Команда Комстроя Петербурга заняла 2 место в соревнованиях по триатлону

Участие в соревнованиях приняли шесть команд из шести строительных организаций.

Команда Комитета по строительству заняла 2 место в соревнованиях по триатлону, сообщил портал "Строительный Петербург".

На стадионе "Спортивного клуба "Метрострой" 25 мая прошли соревнования по игровому триатлону в рамках XXI сезона Спартакиады Строителей " За труд и долголетие", которую проводит Союз строительных объединений и организаций. Строители соревновались в трех видах спорта: дартс, петанк, городошный спорт.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд из шести строительных организаций. Команду Комитета представляли Евгений Семененок, Александр Лазицкий и Иван Нилов.

Команда Комитета по строительству в соревновании по дартсу завоевала первое место с результатом в 364 очка. И в итоге заняла 2 место в соревнованиях по трём видам спорта.

Фото: портал "Строительный Петербург"