Житель Адмиралтейского района предупредил о готовящемся "взрыве" на двух станциях метро

Мужчина не скрывался: позвонил со своего номера из своего дома.

Петербуржец сообщил о том, что неизвестные хотят провести террористические акты на станциях метро "Площадь Восстания" и "Ленинский проспект" 7 мая. Личность звонившего удалось установить. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник сообщил адрес нахождения предполагаемых террористов на Васильевском острове, однако там никого не обнаружили. В указанной трехкомнатной квартире проживает семья с ребенком 2010-го года рождения.

На станциях метро опасных веществ и устройств не обнаружили. Осмотр объектов проводился ночью.

Оперативники Центра "Э" установили, что по номеру "112 звонил 47-летний мужчина, в Петербурге он не зарегистрирован. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Piter.TV