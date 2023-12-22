МегаФон ускорил интернет в дачном поселке XVIII века

Инженеры оператора построили новые объекты связи и расширили покрытие мобильной сети в популярной локации Курортного района – поселке Солнечное. Теперь гости и местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения.

На берегу Финского залива расположен поселок Солнечное – деревушка из XVIII века, преобразившаяся в дачный поселок в советское время и излюбленное место отдыха современных петербуржцев в летний период. Чтобы перезагрузиться от активности большого города, насладиться видами Финского залива и подышать сосновым воздухом, в поселок приезжают как петербуржцы, так и жители других регионов.

По данным аналитиков МегаФона, летом 2023 года сюда приехало на 15% больше гостей, чем годом ранее. Рост туристического потока в конкретной локации – сигнал для связистов о возрастающей нагрузке на сеть и необходимости ее улучшения. Модернизация телеком-оборудования инженерами МегаФона позволила сделать работу сети более эффективной – нарастить интернет-скорости на 20% и улучшить качество звонков по технологии VoLTE. В зону цифровых улучшений вошли улицы с жилой малоэтажной застройкой: Средняя, Танкистов, Комсомольская, Мира и другие.

Курортный район Санкт-Петербурга славится своей уникальной природой, развитой курортной инфраструктурой и гостеприимством местных жителей. Только в 2023 году в Солнечном побывали туристы из 73 регионов страны. По данным наших аналитиков, путешественники прокачали более 44 тысяч гигабайт и проговорили более 5,5 тысяч часов. Накануне летнего туристического потока наши специалисты установили новое телекоммуникационное оборудование в Солнечном, чтобы жители и туристы могли беспрепятственно пользоваться любыми цифровыми сервисами. Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Также новые телеком-объекты охватывают территорию научно-образовательного комплекса национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, где расположены учебные корпуса, научно-образовательная лаборатория, демонстрационный полигон, общежития с культурно-досуговым центром и спорткомплексом. Здесь учатся и проживают десятки будущих врачей и ученых. Теперь студенты-медики также могут заниматься онлайн, участвовать в научных вебинарах, проводить досуг и оставаться на связи с родственниками и близкими при более стабильном качестве связи и устойчивом сигнале.

Фото: unsplash