В Гатчине откроют класс для детей с аутизмом

Власти Ленинградской области анонсировали ряд мер социальной поддержки жителям региона.

Сегодня в рамках заседания Совета по качеству жизни Ленинградской области обсудили внедрение Муниципального стандарта поддержки семей с детьми. Также во время личного приема секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Дрозденко было анонсировано несколько мер помощи семей участников СВО, – следует из сообщений пресс-службы Администрации Ленобласти.

В частности, со слов губернатора региона стало известно, что в Гатчине откроется учебный класс для детей-аутистов и центр ассоциации ветеранов специальной военной операции. Ребенку, чей отец участвует в спецоперации, власти помогут устроиться в спортивную школу. Кроме того в Выборге расширят пешеходную зону в историческом центре города.

Проект Муниципального стандарта поддержки семей с детьми подразумевает ряд мер по 7 направлениям: земля и инфраструктура, адресная помощь, поощрение за воспитание детей, укрепление семейных ценностей и традиций, культура и досуг, детские сады и школы, спортивные и детские площадки. Начать реализовывать принципы стандарта начнут со следующего года.

Стандарт разработан совместно с профильными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Разработаны "дорожные карты" по внедрению Стандарта. В рамках мониторинга первого этапа реализации сможем определить базовую – целевую модель. Анастасия Толмачева, председатель комитета соцзащиты Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что ГБУ "Ресурсный добровольческий центр" Ленинградской области занял место в топе среди регионов с наилучшими результатами по развитию добровольческой деятельности.

Фото: Администрация Ленинградской области