Региональную доплату к пенсии в Петербурге будут начислять без заявления

Региональная социальная доплата к пенсии будет начисляться в беззаявительном порядке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.
Александр Беглов подписал соответствующее постановление городского правительства. Таким образом, региональное законодательство привели в соответствие с федеральным.
Доплата полагается тем, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера установленного в регионе его проживания. Должны быть выполнены три условия.
— размер пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера в Петербурге, то есть 10 688,1 руб в 2022 году;
— прожиточный минимум в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, то есть 10 277 рублей;
— пенсионер не работает.
Ранее пенсионерам нужно было подавать заявление в МФЦ. Решение принимает администрация Петербурга.
Фото: Piter.tv
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