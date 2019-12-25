Региональную доплату к пенсии в Петербурге будут начислять без заявления

Для получения доплаты должны соблюдаться три условия.

Региональная социальная доплата к пенсии будет начисляться в беззаявительном порядке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Александр Беглов подписал соответствующее постановление городского правительства. Таким образом, региональное законодательство привели в соответствие с федеральным.

Доплата полагается тем, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера установленного в регионе его проживания. Должны быть выполнены три условия.

— размер пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера в Петербурге, то есть 10 688,1 руб в 2022 году;

— прожиточный минимум в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, то есть 10 277 рублей;

— пенсионер не работает.

Ранее пенсионерам нужно было подавать заявление в МФЦ. Решение принимает администрация Петербурга.

Фото: Piter.tv