Бойцы Росгвардии задержали участника кровавой перестрелки на Сикейроса

В Ленобласти СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в покушении на убийство.

На территории Ленинградской области задержан 37-летний мужчина. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В задержании россиянина принимал участие отряд "Гранит" СОБРа Росгвардии. Бойцы взломали дверь в квартиру подозреваемого, уложили того на пол и достаили в ближайшее отделение полиции. Пресс-служба ведомства уточняет, что его задержали по месту жительства.

По версии следствия, задержанный принимал непосредственное участие в кровавой перестрелке на улице Сикейроса. 1 марта на крупной автостоянке у жилого дома № 1 здесь произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них был убит, второй - тяжело ранен. У правоохранителей есть основания полагать, что за расстрелом стоит именно 37-летний житель Ленобласти. По версии силовиков, стрельба произошла из-за "долговых обязательств". Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Спб и ЛО