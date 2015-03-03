Стоимость аренды жилья в Петербурге: где снять квартиру до 50 000 рублей

В лидерах по доступности аренды – округа Коломяги, Полюстрово и Парголово.

Согласно данным сервиса "Яндекс Аренда", в большинстве популярных районов Петербурга медианные ставки на долгосрочную аренду квартир в третьем квартале 2024 года не превышают 50 тысяч рублей в месяц. В лидерах по доступности аренды – округа Коломяги, Полюстрово и Парголово.

В Коломягах медианная стоимость аренды составляет 37 000 рублей. В Полюстрово – 29 000 рублей, а в Парголово – 35 000 рублей. Эти районы популярны не только благодаря доступной стоимости аренды, но и большому выбору жилья. В октябре в Коломягах было представлено множество вариантов, и объем предложений вырос на 29,4%. В Полюстрово и Парголово также наблюдается рост, с увеличением числа предложений на 23,3% и 26% соответственно.

В Звездном аренда в среднем обойдется в 46 000 рублей, в Пулковском Меридиане – в 47 000 рублей, а в Сосновой Поляне – в 31 000 рублей. В других районах, таких как Народный округ и Светлановское, аренда обойдется в 34 000 и 49 000 рублей соответственно.

В октябре в Санкт-Петербурге началось сезонное снижение цен на аренду жилья.

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