В Санкт-Петербурге началось сезонное снижение цен на аренду жилья

Согласно данным по городам-миллионникам, это одно из самых заметных сокращений стоимости аренды.

В октябре на рынке аренды жилья Санкт-Петербурга зафиксировано снижение медианной стоимости долгосрочной аренды на 6,6% по сравнению с сентябрем. Теперь средняя ставка составляет 50 000 рублей в месяц, сообщает сервис Яндекс Аренда (аналитика имеется в распоряжении Piter.tv).

Согласно данным по городам-миллионникам, это одно из самых заметных сокращений стоимости аренды наряду с Самарой (-8,8%), Казанью (-6,6%) и Ростовом-на-Дону (-6,2%). В Москве стоимость аренды снизилась на 3,1% и составила 111 000 рублей. В некоторых городах, таких как Екатеринбург и Краснодар, наоборот, отмечен рост цен.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков, отметил, что снижение цен связано с окончанием активного сезона на рынке аренды. Этот тренд на снижение продлится до начала 2025 года, хотя резкого падения стоимости не ожидается.

Также данные показывают, что по сравнению с октябрем прошлого года цены на аренду во всех миллионниках выросли на 31,5%.

Предложение квартир для аренды в Петербурге возросло на 21,8%.

Фото: Piter.tv