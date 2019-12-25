Утром 24 ноября высота снежного покрова в Северной столице достигла 9 см.

Петербург опередил Москву по высоте снежного покрова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Утром 24 ноября высота снежного покрова в Северной столице достигла 9 см – это самый высокий показатель с начала осени, и это на 6 см выше, чем было вчера (23 ноября).

А вот сугробы в Ленинградской области уступают Подмосковным – самый высокий снежный покров на территории 47 региона наблюдался в Лодейном Поле и Вознесенье – его высота составила 14 см. Небольшой снег в Ленобласти будет идти и сегодня, сообщил Михаил Леус.

В Петербурге 24 ноября ожидаются кратковременный снег и похолодание.

Фото: Михаил Леус