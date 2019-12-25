Петербург опередил Москву по высоте снежного покрова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Утром 24 ноября высота снежного покрова в Северной столице достигла 9 см – это самый высокий показатель с начала осени, и это на 6 см выше, чем было вчера (23 ноября).
А вот сугробы в Ленинградской области уступают Подмосковным – самый высокий снежный покров на территории 47 региона наблюдался в Лодейном Поле и Вознесенье – его высота составила 14 см. Небольшой снег в Ленобласти будет идти и сегодня, сообщил Михаил Леус.
В Петербурге 24 ноября ожидаются кратковременный снег и похолодание.
Фото: Михаил Леус
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