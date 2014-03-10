В Петербурге 24 ноября ожидаются кратковременный снег и похолодание

Температура воздуха в Северной столице -3…-5 градусов/

Перед выходными синоптическая ситуация в атмосфере над регионом будет формироваться под влиянием северной периферии уходящего циклона. Он сохранит в Северной столице облачную погоду.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, местами в Петербурге 24 ноября пройдёт кратковременный снег, и к берегам Невы будут поступать более холодные воздушные массы. Температура воздуха в Северной столице -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

В субботу пройдёт небольшой снег, ночью местами туман и -6…-8 градусов.

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Фото: Piter.tv